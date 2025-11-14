Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
20:00
МальтаНе начат
Польша
22:45
НидерландыНе начат
Хорватия
22:45
Фарерские островаНе начат
Гибралтар
22:45
ЧерногорияНе начат
Люксембург
22:45
ГерманияНе начат
Словакия
22:45
Северная ИрландияНе начат

Аршавин: жесткий лимит — это глупость

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Я против лимита. Сейчас оптимальный вариант. Жесткий лимит — это глупость. Считаю, что надо оставлять как есть", - сказал Аршавин в интервью "СЭ".

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге будет ужесточен лимит на легионеров. Сообщалось, что через несколько сезонов клубам чемпионата России будет позволено вносить в заявку 10 легионеров и выпускать одновременно на поле не более половины из них. На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров одновременно.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится