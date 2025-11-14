Аршавин: жесткий лимит — это глупость

"Я против лимита. Сейчас оптимальный вариант. Жесткий лимит — это глупость. Считаю, что надо оставлять как есть", - сказал Аршавин в интервью "СЭ".
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге будет ужесточен лимит на легионеров. Сообщалось, что через несколько сезонов клубам чемпионата России будет позволено вносить в заявку 10 легионеров и выпускать одновременно на поле не более половины из них. На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров одновременно.
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"