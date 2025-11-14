В сборной России высказались об игре Матвея Сафонова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера Матвея Сафонова.

Фото: GETTY IMAGES

"Когда вратарь тренируется с хорошим настроением и концентрацией, тренировочный процесс может заменить игровую практику. Матвей тренируется с сильными футболистами в "ПСЖ". Его заставляют принимать решения быстро. Это большой плюс. Он приезжает в хорошей форме", - сказал Кафанов в эфире "Матч ТВ".



Летом 2024 года Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" и заключил пятилетний контракт. В текущем сезоне российский голкипер не провел ни одного матча в составе парижан. По итогам прошлого сезона россиянин стал обладателем Кубка Франции, чемпионом страны и победителем Лиги чемпионов УЕФА.



В среду, 12 ноября, национальная команда России сыграла вничью с Перу в товарищеской встрече - 1:1. Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил 1 гол. Голкипер не примет участия в товарищеском матче с Чили, который состоится в субботу, 15 ноября.