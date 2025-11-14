Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 0 0 0
Мальта2 тайм
Польша
22:45
НидерландыНе начат
Хорватия
22:45
Фарерские островаНе начат
Гибралтар
22:45
ЧерногорияНе начат
Люксембург
22:45
ГерманияНе начат
Словакия
22:45
Северная ИрландияНе начат

Тюкавин: буду стараться побить рекорд Дзюбы

Форвард сборной России Константин Тюкавин заявил о планах превзойти рекорд нападающего Артема Дзюбы.
Фото: сборная России
"В планах войти в число лучших бомбардиров сборной есть. Буду стараться побить рекорд Артема Дзюбы. Буду стараться завтра принести пользу и забить", - цитирует Тюкавина "Чемпионат".

Напомним, 19 марта текущего года 37-летний нападающий Артем Дзюба забил свой 31-й гол в составе сборной России и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Дзюба обошел бывшего форварда российской сборной Александра Кержакова, на счету которого 30 забитых мячей.

