"В планах войти в число лучших бомбардиров сборной есть. Буду стараться побить рекорд Артема Дзюбы. Буду стараться завтра принести пользу и забить", - цитирует Тюкавина "Чемпионат".
Напомним, 19 марта текущего года 37-летний нападающий Артем Дзюба забил свой 31-й гол в составе сборной России и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Дзюба обошел бывшего форварда российской сборной Александра Кержакова, на счету которого 30 забитых мячей.
Тюкавин: буду стараться побить рекорд Дзюбы
Форвард сборной России Константин Тюкавин заявил о планах превзойти рекорд нападающего Артема Дзюбы.
Фото: сборная России