Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
Ротор2 тайм
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
1 - 0 1 0
Бельгия1 тайм
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Защитник сборной России: Чили не слабее Перу

Защитник сборной России Илья Вахания прокомментировал предстоящий товарищеский матч против команды Чили.
Фото: официальный сайт РФС
"Соперник не слабее Перу. Так что будем всерьёз готовиться к этому матчу. Надеюсь, как можно больше народу придёт на эту игру. В Питере на матче с Перу была отличная поддержка. Надеюсь, также будет и в Сочи на игре с Чили", - сказал Вахания в интервью "Известиям".

Сегодня, 15 ноября состоится товарищеская встреча между сборными России и Чили на стадионе "Фишт" в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Отметим, что последнюю товарищескую встречу подопечные Валерия Карпина провели в Санкт-Петербурге против Перу (1:1). Эта игра продлила 22-матчевую серию без поражений национальной команды.

