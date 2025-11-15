"Соперник не слабее Перу. Так что будем всерьёз готовиться к этому матчу. Надеюсь, как можно больше народу придёт на эту игру. В Питере на матче с Перу была отличная поддержка. Надеюсь, также будет и в Сочи на игре с Чили", - сказал Вахания в интервью "Известиям".
Сегодня, 15 ноября состоится товарищеская встреча между сборными России и Чили на стадионе "Фишт" в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Отметим, что последнюю товарищескую встречу подопечные Валерия Карпина провели в Санкт-Петербурге против Перу (1:1). Эта игра продлила 22-матчевую серию без поражений национальной команды.
Защитник сборной России: Чили не слабее Перу
Защитник сборной России Илья Вахания прокомментировал предстоящий товарищеский матч против команды Чили.
Фото: официальный сайт РФС