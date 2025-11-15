Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
Ротор2 тайм
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
1 - 0 1 0
Бельгия1 тайм
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Канчельскис - о Станковиче: надо было увольнять раньше

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Деяна Станковича из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Надо было раньше увольнять - ещё в прошлом году. Некрасивая история вышла и со стороны клуба, и со стороны тренера. "Спартак" - великая команда, и есть вопросы к руководителям, которые увольняют человека посреди сезона. Надо было после прошлого сезона пожать руки, поблагодарить друг друга за работу и расстаться", - сказал Канчельскис в интервью "СЭ".

Деян Станкович возглавлял "Спартак" с лета 2024 года. Во вторник, 11 ноября пресс-служба красно-белых объявила о расторжении контракта с сербским специалистом. Под его руководством московская команда набрала 25 очков за 15 туров РПЛ. На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

22 ноября "Спартак" встретится с ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ. Встреча пройдет на домашнем стадионе красно-белых. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

