"Надо было раньше увольнять - ещё в прошлом году. Некрасивая история вышла и со стороны клуба, и со стороны тренера. "Спартак" - великая команда, и есть вопросы к руководителям, которые увольняют человека посреди сезона. Надо было после прошлого сезона пожать руки, поблагодарить друг друга за работу и расстаться", - сказал Канчельскис в интервью "СЭ".
Деян Станкович возглавлял "Спартак" с лета 2024 года. Во вторник, 11 ноября пресс-служба красно-белых объявила о расторжении контракта с сербским специалистом. Под его руководством московская команда набрала 25 очков за 15 туров РПЛ. На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.
22 ноября "Спартак" встретится с ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ. Встреча пройдет на домашнем стадионе красно-белых. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.
Канчельскис - о Станковиче: надо было увольнять раньше
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Деяна Станковича из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак" Москва