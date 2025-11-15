Матчи Скрыть

Бывший голкипер "Краснодара" назвал лучших вратарей первого круга РПЛ

Бывший вратарь "Краснодара" Александр Фильцов назвал лучших вратарей первой части сезона чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"
"Агкацев. И прошлый год шикарный, и нынешний чемпионат шикарный. Выручает в нужных местах. Бориско из "Балтики" качественную игру показывает. Митрюшкин очень солидно смотрится в "Локомотиве". Ещё про Ставера много говорят. Уверенно, нагло и много спасений по делу. Поэтому "Рубин" сейчас крепко себя чувствует в турнирной таблице", - сказал Фильцов в интервью "Сетевому изданию СП".

Станислав Агкацев в текущем розыгрыше РПЛ принял участие в 15 играх за "Краснодар", восемь из которых сыграл "на ноль". "Быки" после первого круга лидируют в чемпионате с 33 набранными очками.

Антон Митрюшкин сыграл 14 встреч, из которых четыре провёл "на ноль". "Железнодорожники" находятся на четвёртой позиции в турнирной таблице, имея 30 баллов.

Евгений Ставер в составе "Рубина" принял участие в 15 играх. В девяти из них ворота казанской команды остались в неприкосновенности. На данный момент клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице с 20 набранными очками.

Максим Бориско сыграл все матчи в чемпионате России за "Балтику". Команда является лидером по наименьшему количеству пропущенных мячей - семь голов. Калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 баллов.

