Созин - о перспективах российских игроков: какие топ-5 лиг?

"Какие топ-5 лиг для игроков сборной России? Куда после такого матча с Чили поедут Кисляк и Батраков? Всех якобы куда-то зовут, Карпин всем советует уезжать… Вы сначала посмотрите матч с Чили. Если тут, в товарищеском матче с командой такого уровня, ничего не получается, то куда там в Европу", - сказал Созин "Чемпионату".
Матч сборной России против национальной команды Чили состоялся вчера, 15 ноября, на стадионе "Фишт". Встреча завершилась поражением подопечных Валерия Карпина со счетом 0:2.
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". Всего за клуб атакующий полузащитник провел 62 матча, забил 29 голов и отдал 14 голевых передач. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 23 миллиона евро.
Кирилл Глебов играет за основную команду ЦСКА с 2023 года. Футболист провел за "армейцев" 62 матча, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 20-летнего вингера в 5 миллионов евро.
Футбольный эксперт Андрей Созин подверг сомнению слухи о переходе российских футболистов в европейские клубы после поражения национальной команды от Чили.
Фото: РФС