Сокол
13:00
ФакелНе начат
Уфа
14:00
Арсенал ТулаНе начат
Челябинск
15:00
КАМАЗНе начат
Шинник
17:30
ЧайкаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
17:00
АрменияНе начат
Венгрия
17:00
ИрландияНе начат
Албания
20:00
АнглияНе начат
Сербия
20:00
ЛатвияНе начат
Украина
20:00
ИсландияНе начат
Азербайджан
20:00
ФранцияНе начат
Израиль
22:45
МолдоваНе начат
Италия
22:45
НорвегияНе начат

Созин - о перспективах российских игроков: какие топ-5 лиг?

Футбольный эксперт Андрей Созин подверг сомнению слухи о переходе российских футболистов в европейские клубы после поражения национальной команды от Чили.
Фото: РФС
"Какие топ-5 лиг для игроков сборной России? Куда после такого матча с Чили поедут Кисляк и Батраков? Всех якобы куда-то зовут, Карпин всем советует уезжать… Вы сначала посмотрите матч с Чили. Если тут, в товарищеском матче с командой такого уровня, ничего не получается, то куда там в Европу", - сказал Созин "Чемпионату".

Матч сборной России против национальной команды Чили состоялся вчера, 15 ноября, на стадионе "Фишт". Встреча завершилась поражением подопечных Валерия Карпина со счетом 0:2.

Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". Всего за клуб атакующий полузащитник провел 62 матча, забил 29 голов и отдал 14 голевых передач. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 23 миллиона евро.

Кирилл Глебов играет за основную команду ЦСКА с 2023 года. Футболист провел за "армейцев" 62 матча, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 20-летнего вингера в 5 миллионов евро.

