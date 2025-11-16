Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
ФакелНе начат
Уфа
14:00
Арсенал ТулаНе начат
Челябинск
15:00
КАМАЗНе начат
Шинник
17:30
ЧайкаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
17:00
АрменияНе начат
Венгрия
17:00
ИрландияНе начат
Албания
20:00
АнглияНе начат
Сербия
20:00
ЛатвияНе начат
Украина
20:00
ИсландияНе начат
Азербайджан
20:00
ФранцияНе начат
Израиль
22:45
МолдоваНе начат
Италия
22:45
НорвегияНе начат

Кисляк высказался об игре сборной России против Чили

Футболист ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк прокомментировал поражение национальной команды от Чили.
Фото: РФС
"Сборная Чили - интересный соперник, есть качественные игроки. Сами себе два гола привезли, что говорить. С таким соперником нельзя ошибаться, потому что каждая ошибка будет караться голом", - сказал Кисляк TACC.

Вчера, 15 ноября, национальная команда России потерпела поражение от сборной Чили со счетом 0:2. Матвей Кисляк провел на поле 87 минут.

20-летний полузащитник дебютировал в основном составе сборной России 19 марта 2025 года. Всего за национальную команду футболист провел 7 матчей и забил 1 гол в игре против Катара (4:1).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится