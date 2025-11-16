"Сборная Чили - интересный соперник, есть качественные игроки. Сами себе два гола привезли, что говорить. С таким соперником нельзя ошибаться, потому что каждая ошибка будет караться голом", - сказал Кисляк TACC.
Вчера, 15 ноября, национальная команда России потерпела поражение от сборной Чили со счетом 0:2. Матвей Кисляк провел на поле 87 минут.
20-летний полузащитник дебютировал в основном составе сборной России 19 марта 2025 года. Всего за национальную команду футболист провел 7 матчей и забил 1 гол в игре против Катара (4:1).
Кисляк высказался об игре сборной России против Чили
Футболист ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк прокомментировал поражение национальной команды от Чили.
Фото: РФС