Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Черногория
22:45
ХорватияНе начат
Германия
22:45
СловакияНе начат
Мальта
22:45
ПольшаНе начат
Северная Ирландия
22:45
ЛюксембургНе начат
Чехия
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
20:00
АндорраНе начат

Агент Баринова заявил, что обсуждал с Ротенбергом продление контракта с "Локо"

Спортивный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, рассказал о ходе переговоров по продлению контракта игрока с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"
"Буквально на второй день после назначения Бориса Борисовича (Ротенберга) мы с ним встретились и начали проговаривать этот вопрос. Я увидел его заинтересованность", — приводит слова Кузьмичева "Матч ТВ".

Действующее трудовое соглашение 29-летнего капитана "Локомотива" с клубом истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Дмитрий Баринов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач.

Напомним, 12 ноября "Локомотив" объявил об увольнении Владимира Леонченко с поста генерального директора клуба. На эту должность в тот же день был назначен бывший футболист железнодорожников Борис Ротенберг.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится