Агент Баринова заявил, что обсуждал с Ротенбергом продление контракта с "Локо"

"Буквально на второй день после назначения Бориса Борисовича (Ротенберга) мы с ним встретились и начали проговаривать этот вопрос. Я увидел его заинтересованность", — приводит слова Кузьмичева "Матч ТВ".
Действующее трудовое соглашение 29-летнего капитана "Локомотива" с клубом истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Дмитрий Баринов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач.
Напомним, 12 ноября "Локомотив" объявил об увольнении Владимира Леонченко с поста генерального директора клуба. На эту должность в тот же день был назначен бывший футболист железнодорожников Борис Ротенберг.
Спортивный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, рассказал о ходе переговоров по продлению контракта игрока с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"