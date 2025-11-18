Желудков назвал единственное светлое пятно в "Зените"

- Глушенков — единственное светлое пятно в "Зените". И то под него уже стали подстраиваться. Хотя он должен заводить, потому что этих бразильцев не переделать. Жерсон — человек ни о чём, Мостовой не играет, а ходит пешком. Энрике не пасует.
В этом сезоне 26-летний Максим Глушенков принял участие в 17 матчах за "Зенит" во всех турнирах и записал на свой счет 9+7 по системе гол плюс пас. Нападающий признавался лучшим игроком РПЛ в сентябре и лучшим футболистом сине-бело-голубых по итогам октября.
"Зенит" набрал 30 очков и завершил первый круг чемпионата на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от первого места составляет на сегодняшний день три балла.
Ветеран "Зенита" Юрий Желудков высказался об игроках команды.
