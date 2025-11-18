Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Желудков назвал единственное светлое пятно в "Зените"

Ветеран "Зенита" Юрий Желудков высказался об игроках команды.
Фото: ФК "Зенит"
- Глушенков — единственное светлое пятно в "Зените". И то под него уже стали подстраиваться. Хотя он должен заводить, потому что этих бразильцев не переделать. Жерсон — человек ни о чём, Мостовой не играет, а ходит пешком. Энрике не пасует.

В этом сезоне 26-летний Максим Глушенков принял участие в 17 матчах за "Зенит" во всех турнирах и записал на свой счет 9+7 по системе гол плюс пас. Нападающий признавался лучшим игроком РПЛ в сентябре и лучшим футболистом сине-бело-голубых по итогам октября.

"Зенит" набрал 30 очков и завершил первый круг чемпионата на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от первого места составляет на сегодняшний день три балла.

Источник: "Чемпионат"

