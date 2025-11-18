Форвард порвал переднюю крестообразную связку колена в апреле этого года и с тех пор на поле не выходил.
"Павел Мелешин провел только одну тренировку. Были серьезные травмы, не получается быстро вернуться. Только начинает тренироваться Владимир Ильин. На тренировках мы отрабатывали схему, понимая, что в группе атаки нет нескольких людей", — приводит слова Осинькина "Матч ТВ".
Павел Мелешин перешел в "Сочи" из "Спартака" на правах аренды в сентябре 2024 года. В феврале 2025-го сочинский клуб выкупил права на форварда за 270 тыс. евро. В составе "Сочи" Мелещин на данный момент провел 21 матч и забил 13 мячей. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2028 года, рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 800 тыс. евро.
Осинькин объяснил, почему Мелешин до сих пор не играет за "Сочи"
Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин высказался о состоянии здоровья нападающего команды Павла Мелешина.
Фото: ФК "Сочи"