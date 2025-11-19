"Давным-давно была история с Францией, я об этом уже рассказывал. Я не гонюсь за этим. Будет предложение, будем обсуждать. Не будет — значит, нет. А чего жалеть? Я никогда ни о чем не жалею", - цитирует Кругового "Матч ТВ".
В текущем сезоне Данил Круговой провел за ЦСКА во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 4 забитых мяча и 5 результативных передач. Ранее защитник выступал за петербургский "Зенит" и "Уфу". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 5 миллионов евро.
После 15 сыгранных туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 33 набранными очками. В 16 туре РПЛ команда Фабио Челестини сыграет на выезде с московским "Спартаком".
"Не гонюсь за этим". Защитник ЦСКА - о возможном переходе в европейский клуб
Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос о возможном переходе в европейский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА