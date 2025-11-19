Непомнящий - о Баринове в "Локомотиве": птица для полёта повыше

"Дмитрий - важная фигура для команды, легенда "Локомотива". Но не золотая ли клетка для Баринова продление контракта с "Локомотивом"? В этом сезоне он особенно ярко себя проявляет. Я его знаю как стабильного разрушителя, а Баринов, оказывается, и созидает неплохо, и завершает. Он - птица для полёта повыше", - сказал Непомнящий в интервью "Матч ТВ".
Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне полузащитник принял участие в 21 встрече во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и отдал шесть голевых передач. Его действующий контракт с "железнодорожниками" истекает 30 июня 2026 года.
После первого круга команда Михаила Галактионова занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 30 очков.
Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал возможное продление контракта Дмитрия Баринова с "Локомотивом".
