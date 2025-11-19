"Все наши таланты ушли в тень". Шишкин - о матчах России против Перу и Чили

"Последние матчи, особенно с Чили, показали, что с грамотной игрой в обороне все наши таланты ушли в тень. Приехали хорошие команды и показали сборной России, как можно играть в обороне. До этого у соперников в обороне был проходной двор", - сказал Шишкин "Чемпионату".
12 ноября сборная России провела товарищеский матч против национальной команды Перу. Встреча завершилась ничьей (1:1).
15 числа подопечные Валерия Карпина сыграли с Чили в Сочи на стадионе "Фишт". Матч закончился поражением хозяев со счетом 0:2.
Напомним, что национальная команда России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с начала 2022 года.
