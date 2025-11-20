Григорян: Федотов смог бы сделать "Динамо" фундаментальным

"Федотов тот тренер, который смог бы сделать "Динамо" фундаментальным, сильным, смотрибельным. У него есть уровень, который он показал", — приводит слова Григоряна "Матч ТВ".
Валерий Карпин покинул "Динамо" в понедельник, 17 ноября. Он проработал в клубе с лета 2025 года, совмещая при этом должность главного тренера сборной России по футболу. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен Ролан Гусев.
Владимир Федотов в последний раз руководил профессиональной командой в период с 2022 по 2024 год. Тогда он возглавлял ЦСКА, который под его руководством выиграл Кубок России.
Российский тренер Александр Григорян поделился мнением о подходящем наставнике для "Динамо" после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.
