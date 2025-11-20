"Ушли лидеры, календарь был тяжелым". Мелехин – о "Ростове" в первом круге РПЛ

"Понятно, что всегда хочется выступить лучше, но по тому, как мы плохо начали этот сезон, думаю, нормально в целом. Ушли лидеры, плюс календарь был тяжёлым. В целом у нас была лишь одна провальная игра была — с "Крыльями Советов". Но, слава богу, что удалось исправить ситуацию", — приводит слова Мелехина "Матч ТВ".
По итогам 15-ти прошедших туров чемпионата России "Ростов" занимает девятое место в турнирной таблице. В активе команды 18 очков. У лидирующего на данный момент "Краснодара" – 33 очка.
В следующем туре "Ростов" встретится на выезде с "Крыльями Советов". Матч состоится в воскресенье, 23 ноября на "Солидарность Арена" в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.
