Гендиректор "Динамо" Мх: к VAR надо привыкнуть. Я за прогресс

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о работе системы VAR
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Это новая система, и к ней надо всем привыкнуть. Может, VAR где-то должен быстрее работать, где-то вмешиваться, помогать. Я за прогресс, но самое главное, чтобы были одинаковые трактовки правил — это важно. VAR на сегодняшний момент иногда сам вмешивается в моменты, которые никому не понятны", — приводит слова Газизова "Матч ТВ".

Система видеопомощи арбитрам используется в матчах Российской Премьер-Лиги на постоянной основе начиная с сезона-2019/20. Ее ввели для проверки спорных игровых моментов за счет видеоповторов.

На данный момент махачкалинское "Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. За 15 прошедших туров РПЛ команда набрала 14 очков. Ближайшая встреча "Динамо" Мх состоится в воскресенье, 23 ноября. Команда Хасанби Биджиева сыграет с московским "Динамо" в рамках 16-го тура РПЛ на "ВТБ Арене" в Москве. Начало – в 17:30 по московскому времени.

