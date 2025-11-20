"Не сказал бы. Просто у каждого тренера своя футбольная книга. Каждый тренер считает, как ему нужно тренировать. У него были свои принципы. Не всё получалось. Может быть, нужно было больше времени, но не мне судить", - цитирует Гладышева "Чемпионат".
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в июне текущего года. В понедельник, 17 ноября, бело-голубые объявили об уходе специалиста в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.
Напомним, что Валерий Карпин продолжает занимать пост главного тренера в сборной России. С февраля 2022 года национальная команда России отстранена от международных соревнований. После ухода из "Динамо" Валерий Карпин заявил, что хочет сосредоточиться на работе в сборной.
"Не всё получалось". Футболист "Динамо" рассказал, были ли у Карпина разногласия с командой
Нападающий "Динамо" Ярослав Гладышев рассказал, были ли у Валерия Карпина разногласия с футболистами бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"