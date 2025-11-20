"Сейчас бы я назвал Батракова. Потому что с ним и без него "Локомотив" - это две разные команды. Достаточно посмотреть, насколько сильно он влияет на игру: сколько голов забивает сам, сколько забивает команда, когда он на поле. Батраков влияет не только на рисунок игры, но и на результат. Поэтому я бы выделил его", - сказал Касинтура в интервью Metaraitings.
Полузащитник Алексей Батраков в текущем сезоне принял участие в составе "Локомотива" в 19 встречах, отметился 13 забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи. Хавбек является воспитанником "железнодорожников". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Алексея Батракова оценивается в 23 миллиона евро.
Также полузащитник принял участие в 10 матчах за национальную команду России, в которых забил три гола и сделал три голевые передачи.
Полузащитник "Ахмата" назвал лучшего игрока РПЛ
Полузащитник "Ахмата" Эгаш Касинтура рассказал, кого считает лучшим игроком РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"