Непомнящий: Дзюба - человек-эпоха в российском футболе

"Дзюба - человек-эпоха в российском футболе. Его можно назвать великим игроком. Чем дольше Артём будет играть в нашем чемпионате, тем лучше для всех", - сказал Непомнящий в интервью "РБ Спорт".
Артём Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На данный момент на его счету 244 гола в карьере. В текущем сезоне в составе "Акрона" 37-летний форвард принял участие в 13 играх, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал две голевые передачи.
Напомним, что в 13-м туре Артём Дзюба получил повреждение в игре против "Локомотива" (1:1) и пропустил последние две встречи команды.
После 15 сыгранных туров тольяттинцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 18 набранными баллами.
Фото: ФК "Акрон"