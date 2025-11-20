Матчи Скрыть

Непомнящий: Дзюба - человек-эпоха в российском футболе

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о нападающем "Акрона" Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба - человек-эпоха в российском футболе. Его можно назвать великим игроком. Чем дольше Артём будет играть в нашем чемпионате, тем лучше для всех", - сказал Непомнящий в интервью "РБ Спорт".

Артём Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На данный момент на его счету 244 гола в карьере. В текущем сезоне в составе "Акрона" 37-летний форвард принял участие в 13 играх, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал две голевые передачи.

Напомним, что в 13-м туре Артём Дзюба получил повреждение в игре против "Локомотива" (1:1) и пропустил последние две встречи команды.

После 15 сыгранных туров тольяттинцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 18 набранными баллами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 11
  • Нравится
  • +7
  • Не нравится