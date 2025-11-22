Челестини рассказал о сложностях подготовки к "Спартаку"

"Всегда есть определённые сомнения. Но мы думаем о себе. Самый главный соперник - мы сами. Мы работаем со своим отношением. Здесь играть сложно, но мы сделаем всё возможное, будем приверженцами своего стиля", - сказал Челестини в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 22 ноября ЦСКА на выезде сыграет против "Спартака". Начало матча в 16:45 по московскому времени.
Напомним, что 11 ноября "Спартак" объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному согласию. Команду к встрече с "армейцами" готовил Вадим Романов, ранее работавший в штабе сербского специалиста.
В матче первого круга РПЛ красно-синие на своём поле победили "Спартак" со счётом 3:2.