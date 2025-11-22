Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
ЦСКА1 тайм
Рубин
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
1 - 1 1 1
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
2 - 4 2 4
НефтехимикЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Черноморец1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
Челси2 тайм
Ливерпуль
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
СандерлендНе начат
Брайтон
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
Сельта1 тайм
Барселона
18:15
АтлетикНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
0 - 0 0 0
Болонья1 тайм
Кальяри
0 - 0 0 0
Дженоа1 тайм
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ГамбургНе начат
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

Челестини рассказал о сложностях подготовки к "Спартаку"

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал, как на подготовку команды повлияла смена тренера в "Спартаке".
Фото: ПФК ЦСКА
"Всегда есть определённые сомнения. Но мы думаем о себе. Самый главный соперник - мы сами. Мы работаем со своим отношением. Здесь играть сложно, но мы сделаем всё возможное, будем приверженцами своего стиля", - сказал Челестини в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 22 ноября ЦСКА на выезде сыграет против "Спартака". Начало матча в 16:45 по московскому времени.

Напомним, что 11 ноября "Спартак" объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному согласию. Команду к встрече с "армейцами" готовил Вадим Романов, ранее работавший в штабе сербского специалиста.

В матче первого круга РПЛ красно-синие на своём поле победили "Спартак" со счётом 3:2.

