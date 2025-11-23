"Главное - это победа, на самом деле. Забили быстрый гол. Дальше оборонялись, ждали свой шанс. Что-то опасного "Ростов" не создал. Да, были подходы. Моментик, может быть, был у них. Но в целом как будто бы всё заслуженно. Опять же мы вышли вперёд благодаря их ошибке. Как будто игра и шла до ошибки. Кто первый забил, тот и выиграл", - передаёт слова Песьякова корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
"Крылья Советов" в рамках 16-го тура РПЛ принимали на своём поле "Ростов". Подопечные Магомедова Адиева одержали победу со счётом 2:0. Самарский клуб выиграл в чемпионате вперывые за семь матчей. Последний раз команда побеждала "Сочи" (2:0) 14 сентября. Также отметим, что это их третья победа в этом сезоне "всухую".
На данный момент "Крылья Советов" находятся на 11 позиции в турнирной таблице с 17 набранными очками.
Следующую игру команда Магомеда Адиева проведёт в гостях против действующего чемпиона страны "Краснодара". Встреча состоится в воскресенье, 30 ноября.
Песьяков: игра с "Ростовом" шла до ошибки
Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Песьяков в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал победу над "Ростовом" (2:0) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"