Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен
Динамо
17:30
Динамо МхНе начат
Локомотив
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Уфа
0 - 4 0 4
ФакелЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
Шинник
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм
Арсенал
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Райо Вальекано2 тайм
Бетис
18:15
ЖиронаНе начат
Хетафе
20:30
АтлетикоНе начат
Эльче
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ПармаЗавершен
Кремонезе
0 - 0 0 0
Рома1 тайм
Лацио
20:00
ЛеччеНе начат
Интер
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
17:30
ВердерНе начат
Санкт-Паули
19:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Осер
0 - 0 0 0
Лион1 тайм
Тулуза
19:15
АнжеНе начат
Брест
19:15
МетцНе начат
Нант
19:15
ЛорьянНе начат
Лилль
22:45
ПарижНе начат

Песьяков: игра с "Ростовом" шла до ошибки

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Песьяков в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал победу над "Ростовом" (2:0) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Главное - это победа, на самом деле. Забили быстрый гол. Дальше оборонялись, ждали свой шанс. Что-то опасного "Ростов" не создал. Да, были подходы. Моментик, может быть, был у них. Но в целом как будто бы всё заслуженно. Опять же мы вышли вперёд благодаря их ошибке. Как будто игра и шла до ошибки. Кто первый забил, тот и выиграл", - передаёт слова Песьякова корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.

"Крылья Советов" в рамках 16-го тура РПЛ принимали на своём поле "Ростов". Подопечные Магомедова Адиева одержали победу со счётом 2:0. Самарский клуб выиграл в чемпионате вперывые за семь матчей. Последний раз команда побеждала "Сочи" (2:0) 14 сентября. Также отметим, что это их третья победа в этом сезоне "всухую".

На данный момент "Крылья Советов" находятся на 11 позиции в турнирной таблице с 17 набранными очками.

Следующую игру команда Магомеда Адиева проведёт в гостях против действующего чемпиона страны "Краснодара". Встреча состоится в воскресенье, 30 ноября.

