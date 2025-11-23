Семак - о матче с "Пари НН": было много брака

"Не самая лучшая игра с точки зрения качества, было много брака. Непростая, трудовая и хорошая победа. Нам не хватило качества, чтобы воспользоваться пространством, появившимся после второго гола", - сказал Семак в интервью "Матч ТВ".
Матч между "Зенитом" и "Пари НН" проходился сегодня, 23 ноября в Нижнем Новгороде. Петербуржцы одержали победу со счётом 2:0. Всего с "сухим" счётом в этом чемпионате сине-бело-голубые побеждали шесть раз.
На данный момент команда Сергея Семака располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 33 очка.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Пари НН" (2:0) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"