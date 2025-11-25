Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
0 - 2 0 2
БалтикаЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аякс
0 - 1 0 1
Бенфика2 тайм
Галатасарай
0 - 1 0 1
Юнион2 тайм
Наполи
23:00
КарабахНе начат
Манчестер Сити
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
НьюкаслНе начат
Челси
23:00
БарселонаНе начат
Славия
23:00
АтлетикНе начат
Боруссия Д
23:00
ВильярреалНе начат
Буде-Глимт
23:00
ЮвентусНе начат

Талалаев: "Балтику" все равно недооценивают и продолжают считать, что мы простые моряки и колхозники

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев считает, что его команду до сих пор недооценивают.
Фото: ФК "Балтика"
- Мне кажется, нас все равно недооценивают. Ребята пока, может, и не звезды у нас, но по качеству работы они очень близки к этому пониманию, показывают отличный футбол и сильно прогрессируют. Пусть продолжают считать, что мы простые моряки и колхозники, а мы просто будем делать свою работу.

Сегодня, 25 ноября, состоялся матч первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России, в котором встречались московское "Торпедо" и калининградская "Балтика". Игра проходила на стадионе "Арена Химки" и завершилась победой команды Андрея Талалаева со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились хавбек Андрей Мендель и нападающий Чинонсо Оффор.

Таким образом калининградцы прошли в следующий этап турнира, где сыграют с проигравшим пары 1/4 финала Пути РПЛ "Динамо" - "Зенит".

Источник: "Матч ТВ"

