В "Пари НН" высказались о ситуации с травмированными игроками

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский рассказал о футболистах, которые травмированы.

Фото: ФК "Пари НН"

"Кастильо возвращается в общую группу, Мамаду Майга тоже. У Хуана Босельи завершается дисквалификация. Посмотрим, будет ли готов Олусегун – после сборной у него был дискомфорт в колене. Мы нуждаемся в каждом игроке. Каккоев? У него есть определенные сложности. Никита получил мышечную травму. Пока он выпал", - цитирует Шпилевского пресс-служба клуба.



В ближайшую субботу, 29 ноября, состоится матч между "Пари НН" и тольяттинским "Акроном" в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена" и начнется в 14:00 по московскому времени.



На сегодняшний день команда Алексея Шпилевского занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородцы набрали 8 очков в 20 играх и находятся в зоне прямого вылета в Первую лигу.