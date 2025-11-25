Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
0 - 2 0 2
БалтикаЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 (П 3 - 2) 0 032
РубинЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аякс
0 - 2 0 2
БенфикаЗавершен
Галатасарай
0 - 1 0 1
ЮнионЗавершен
Наполи
2 - 0 2 0
КарабахЗавершен
Манчестер Сити
0 - 2 0 2
БайерЗавершен
Марсель
2 - 1 2 1
НьюкаслЗавершен
Челси
3 - 0 3 0
БарселонаЗавершен
Славия
0 - 0 0 0
АтлетикЗавершен
Боруссия Д
4 - 0 4 0
ВильярреалЗавершен
Буде-Глимт
2 - 3 2 3
ЮвентусЗавершен

В "Пари НН" высказались о ситуации с травмированными игроками

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский рассказал о футболистах, которые травмированы.
Фото: ФК "Пари НН"
"Кастильо возвращается в общую группу, Мамаду Майга тоже. У Хуана Босельи завершается дисквалификация. Посмотрим, будет ли готов Олусегун – после сборной у него был дискомфорт в колене. Мы нуждаемся в каждом игроке. Каккоев? У него есть определенные сложности. Никита получил мышечную травму. Пока он выпал", - цитирует Шпилевского пресс-служба клуба.

В ближайшую субботу, 29 ноября, состоится матч между "Пари НН" и тольяттинским "Акроном" в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена" и начнется в 14:00 по московскому времени.

На сегодняшний день команда Алексея Шпилевского занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородцы набрали 8 очков в 20 играх и находятся в зоне прямого вылета в Первую лигу.

