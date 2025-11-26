Матчи Скрыть

Краснодар
18:00
ОренбургНе начат
ЦСКА
18:00
Динамо МхНе начат
Нефтехимик
20:30
РостовНе начат
Локомотив
20:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Пафос
20:45
МонакоНе начат
Копенгаген
20:45
КайратНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
БрюггеНе начат
Арсенал
23:00
БаварияНе начат
Олимпиакос
23:00
Реал МадридНе начат
Атлетико
23:00
ИнтерНе начат
ПСЖ
23:00
ТоттенхэмНе начат
Ливерпуль
23:00
ПСВНе начат
Айнтрахт
23:00
АталантаНе начат

Гендиректор "Балтики": делаем всё, чтобы успех был не вспышкой, а постоянством

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов прокомментировал успехи команды после выхода в РПЛ.
"Понимаем, что сейчас у команды есть успех. Да, мы пытаемся его закрепить. Любой результат — кропотливая работа всего клуба, спонсоров, болельщиков, области. Делаем всё, чтобы успех был не вспышкой, а постоянством — чтобы сделать из «Балтики» большой и интересный клуб", – приводит слова Измайлова "Чемпионат".

В 16-м туре Российской Премьер-Лиги "Балтика" вничью сыграла с "Оренбургом". Встреча завершилась со счетом 0:0. На данный момент клуб из Калининграда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.

В следующем туре "Балтике" предстоит встреча со "Спартаком". Команды сыграют в Калиниграде в субботу, 29 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

