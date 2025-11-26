"Понимаем, что сейчас у команды есть успех. Да, мы пытаемся его закрепить. Любой результат — кропотливая работа всего клуба, спонсоров, болельщиков, области. Делаем всё, чтобы успех был не вспышкой, а постоянством — чтобы сделать из «Балтики» большой и интересный клуб", – приводит слова Измайлова "Чемпионат".
В 16-м туре Российской Премьер-Лиги "Балтика" вничью сыграла с "Оренбургом". Встреча завершилась со счетом 0:0. На данный момент клуб из Калининграда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.
В следующем туре "Балтике" предстоит встреча со "Спартаком". Команды сыграют в Калиниграде в субботу, 29 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Гендиректор "Балтики": делаем всё, чтобы успех был не вспышкой, а постоянством
Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов прокомментировал успехи команды после выхода в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"