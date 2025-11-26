Главный тренер "Торпедо" после встречи с "Балтикой": не зря они идут в лидирующей пятерке

"Я говорил о том, что "Балтика" показывает серьезный футбол. Не зря они идут в лидирующей пятерке. Также я отмечал хорошую работу тренера, он один из лучших тренеров российского чемпионата. Плюс они могут пойти дальше по Кубку и выиграть его. Команда хорошая, есть скамейка, все реально", — приводит слова Кононова "Матч ТВ".
Матч первого этапа четвертьфинала Кубка России между "Торпедо" и "Балтикой" состоялся во вторник, 25 ноября. Команда из Калининграда одержала победу со счетом 2:0 и прошла в следующую стадию Кубка России. Следующий соперник "Балтики" будет определен по итогам встречи "Динамо" с "Зенитом".
В турнирной таблице чемпионата России команда Андрея Талалаева идет пятой, набрав 29 очков за 16 туров РПЛ.
Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов после матча с "Балтикой" заявил, что команда из Калининграда может выиграть Кубок России.
Фото: ФК "Балтика"