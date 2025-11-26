Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
18:00
ОренбургНе начат
ЦСКА
18:00
Динамо МхНе начат
Нефтехимик
20:30
РостовНе начат
Локомотив
20:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
20:45
МонакоНе начат
Копенгаген
20:45
КайратНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
БрюггеНе начат
Арсенал
23:00
БаварияНе начат
Олимпиакос
23:00
Реал МадридНе начат
Атлетико
23:00
ИнтерНе начат
ПСЖ
23:00
ТоттенхэмНе начат
Ливерпуль
23:00
ПСВНе начат
Айнтрахт
23:00
АталантаНе начат

Главный тренер "Торпедо" после встречи с "Балтикой": не зря они идут в лидирующей пятерке

Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов после матча с "Балтикой" заявил, что команда из Калининграда может выиграть Кубок России.
Фото: ФК "Балтика"
"Я говорил о том, что "Балтика" показывает серьезный футбол. Не зря они идут в лидирующей пятерке. Также я отмечал хорошую работу тренера, он один из лучших тренеров российского чемпионата. Плюс они могут пойти дальше по Кубку и выиграть его. Команда хорошая, есть скамейка, все реально", — приводит слова Кононова "Матч ТВ".

Матч первого этапа четвертьфинала Кубка России между "Торпедо" и "Балтикой" состоялся во вторник, 25 ноября. Команда из Калининграда одержала победу со счетом 2:0 и прошла в следующую стадию Кубка России. Следующий соперник "Балтики" будет определен по итогам встречи "Динамо" с "Зенитом".

В турнирной таблице чемпионата России команда Андрея Талалаева идет пятой, набрав 29 очков за 16 туров РПЛ.

