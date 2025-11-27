Матчи Скрыть

Кубок России

КАМАЗ
18:00
Крылья СоветовНе начат
Динамо
20:30
ЗенитНе начат

Лига Европы УЕФА

Рома
20:45
МидтьюлландНе начат
Астон Вилла
20:45
Янг БойзНе начат
Ракув
20:45
РапидНе начат
Фейеноорд
20:45
СелтикНе начат
Фенербахче
20:45
ФеренцварошНе начат
Виктория П
20:45
ФрайбургНе начат
Лудогорец
20:45
СельтаНе начат
Порту
20:45
НиццаНе начат
ПАОК
20:45
БраннНе начат
Лилль
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
20:45
ЛинкольнНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ШелбурнНе начат
Зриньски
20:45
ХеккенНе начат
Слован
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Лех
20:45
ЛозаннаНе начат
Университатя Крайова
20:45
МайнцНе начат
Омония
20:45
Динамо КиевНе начат
Сигма
20:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

Круговой признался, что ушиб, полученный в дерби со "Спартаком", помешал ему в матче с "Динамо" Мх

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, что получил сильный ушиб в матче 16-го тура РПЛ со "Спартаком".
"Получил реально сильный ушиб. Я не то что бегать, а встать не мог. Сейчас есть последствия. Ушиб будет болеть — там отёк. Надеялся, что с "Динамо" удастся избежать этого. На разминке не болело, но в игре заболело. Из-за этого не смог отдать себя на 100 процентов", — приводит слова Кругового "Чемпионат".

Московское дерби между ЦСКА и "Спартаком" состоялось 22 ноября. Матч 16-го тура чемпионата России завершился победой красно-белых со счетом 0:1. Круговой получил повреждение в первом тайме, из-за чего не смог продолжить встречу и был заменен.

В среду, 26 ноября ЦСКА одержал победу по серии пенальти над махачкалинским "Динамо" в матче четвертьфинала Кубка России. После этой встречи армейцы вышли в полуфинал турнира. В следующей стадии Пути РПЛ они встретятся с "Краснодаром".

