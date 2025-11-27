Круговой признался, что ушиб, полученный в дерби со "Спартаком", помешал ему в матче с "Динамо" Мх

"Получил реально сильный ушиб. Я не то что бегать, а встать не мог. Сейчас есть последствия. Ушиб будет болеть — там отёк. Надеялся, что с "Динамо" удастся избежать этого. На разминке не болело, но в игре заболело. Из-за этого не смог отдать себя на 100 процентов", — приводит слова Кругового "Чемпионат".
Московское дерби между ЦСКА и "Спартаком" состоялось 22 ноября. Матч 16-го тура чемпионата России завершился победой красно-белых со счетом 0:1. Круговой получил повреждение в первом тайме, из-за чего не смог продолжить встречу и был заменен.
В среду, 26 ноября ЦСКА одержал победу по серии пенальти над махачкалинским "Динамо" в матче четвертьфинала Кубка России. После этой встречи армейцы вышли в полуфинал турнира. В следующей стадии Пути РПЛ они встретятся с "Краснодаром".
Фото: РИА Новости