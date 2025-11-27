Вратарь "Динамо" Мх - о работе VAR: непонятно, что мы смотрим по пять минут

"Мне непонятно, что мы смотрим по пять минут каждый раз? Тогда нафиг оно нужно? Засчитывайте гол - да и всё, будем дальше играть. А тут они смотрят пять минут, идут непонятные эмоциональные качели, и в итоге он подтверждает гол... Ну спасибо! Тогда чего мы ждали?", - сказал Волк в интервью "Матч ТВ".
В среду, 26 ноября махачкалинское "Динамо" на выезде уступило московскому ЦСКА со счётом 1:2 в ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. В первой встрече махачкалинцы выиграли у "армейцев" со счётом 1:0. В серии послематчевых пенальти красно-синие выиграли 5:4.
В следующем раунде Кубка России махачкалинское "Динамо" сыграет во втором раунде 1/4 финала Пути регионов против "Ростова".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала