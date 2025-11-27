Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
Крылья СоветовЗавершен
Динамо
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
2 - 1 2 1
МидтьюлландЗавершен
Астон Вилла
2 - 1 2 1
Янг БойзЗавершен
Фейеноорд
1 - 3 1 3
СелтикЗавершен
Фенербахче
1 - 1 1 1
ФеренцварошЗавершен
Виктория П
0 - 0 0 0
ФрайбургЗавершен
Лудогорец
3 - 2 3 2
СельтаЗавершен
Порту
3 - 0 3 0
НиццаЗавершен
ПАОК
1 - 1 1 1
БраннЗавершен
Лилль
4 - 0 4 0
Динамо ЗагребЗавершен
Гоу Эхед Иглс
0 - 3 0 3
Штутгарт2 тайм
Рейнджерс
1 - 0 1 0
Брага2 тайм
Панатинаикос
1 - 1 1 1
Штурм2 тайм
Маккаби Тель-Авив
0 - 5 0 5
Лион2 тайм
Ноттингем Форест
3 - 0 3 0
Мальмё2 тайм
Генк
2 - 1 2 1
Базель2 тайм
Бетис
2 - 1 2 1
Утрехт2 тайм
Болонья
3 - 1 3 1
Ред Булл Зальцбург2 тайм
Црвена Звезда
1 - 0 1 0
ФКСБ2 тайм

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
3 - 1 3 1
ЛинкольнЗавершен
АЗ Алкмар
2 - 0 2 0
ШелбурнЗавершен
Ракув
4 - 1 4 1
РапидЗавершен
Зриньски
2 - 1 2 1
ХеккенЗавершен
Слован
2 - 1 2 1
Райо ВальеканоЗавершен
Лех
2 - 0 2 0
ЛозаннаЗавершен
Университатя Крайова
1 - 0 1 0
МайнцЗавершен
Омония
2 - 0 2 0
Динамо КиевЗавершен
Сигма
2 - 1 2 1
ЦелеЗавершен
Ягеллония
1 - 0 1 0
КуПС2 тайм
Дрита
1 - 0 1 0
Шкендия2 тайм
Страсбург
1 - 1 1 1
Кристал Пэлас2 тайм
Шэмрок Роверс
0 - 1 0 1
Шахтер2 тайм
Легия
0 - 1 0 1
Спарта2 тайм
Абердин
1 - 1 1 1
Ноа2 тайм
Фиорентина
0 - 1 0 1
АЕК Афины2 тайм
Риека
0 - 0 0 0
АЕК Ларнака2 тайм
Брейдаблик
1 - 2 1 2
Самсунспор2 тайм

Адиев прокомментировал победу над "КАМАЗом" и проход в следующий этап Пути регионов

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев высказался о победе в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России над "КАМАЗом" (1:1, 4:2 - по пенальти).
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Тяжелый матч. Были отрезки, когда мы неплохо мячом владели, были определенные подходы. Были отрезки, когда "КАМАЗ" лучше был. Ожидали сложную игру, что никто ничего не подарит, что будет много единоборств. Рады, что прошли дальше.

Сегодня, 27 ноября, состоялся матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России, в котором "Крылья Советов" встречались в гостях с "КАМАЗом". Игра проходила в Набережных Челнах, основное время закончилось вничью - 1:1. В серии послематчевых пенальти победу одержали подопечные Магомеда Адиева со счетом 4:2.

В следующей стадии турнира самарцы сыграют против "Оренбурга".

Источник: "Матч ТВ"

