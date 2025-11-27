- Тяжелый матч. Были отрезки, когда мы неплохо мячом владели, были определенные подходы. Были отрезки, когда "КАМАЗ" лучше был. Ожидали сложную игру, что никто ничего не подарит, что будет много единоборств. Рады, что прошли дальше.
Сегодня, 27 ноября, состоялся матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России, в котором "Крылья Советов" встречались в гостях с "КАМАЗом". Игра проходила в Набережных Челнах, основное время закончилось вничью - 1:1. В серии послематчевых пенальти победу одержали подопечные Магомеда Адиева со счетом 4:2.
В следующей стадии турнира самарцы сыграют против "Оренбурга".
Источник: "Матч ТВ"
Адиев прокомментировал победу над "КАМАЗом" и проход в следующий этап Пути регионов
Фото: ФК "Крылья Советов"