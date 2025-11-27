"На первом собрании заявил команде, что не будем относиться к турниру спустя рукава, не буду выставлять вторые составы. Мы хотим пройти как можно дальше. Весной будем стараться одолеть "Оренбург", - цитирует Адиева "Матч ТВ".
"Крылья Советов" встречались в гостях с "КАМАЗом" в рамках первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Игра проходила сегодня, 27 ноября, и завершилась победой самарской команды. Основное время победителя не выявило, в серии пенальти подопечные Магомеда Адиева выиграли со счетом 4:2.
Таким образом "Крылья Советов" сыграют во втором этапе 1/4 финала Пути регионов с "Оренбургом".
"Не буду выставлять вторые составы". Адиев назвал цель "Крыльев Советов" в Кубке России
Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев ответил на вопрос, какая у клуба цель в Кубке России.
Фото: ФК "Крылья Советов"