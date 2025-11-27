Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
Крылья СоветовЗавершен
Динамо
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
2 - 1 2 1
МидтьюлландЗавершен
Астон Вилла
2 - 1 2 1
Янг БойзЗавершен
Фейеноорд
1 - 3 1 3
СелтикЗавершен
Фенербахче
1 - 1 1 1
ФеренцварошЗавершен
Виктория П
0 - 0 0 0
ФрайбургЗавершен
Лудогорец
3 - 2 3 2
СельтаЗавершен
Порту
3 - 0 3 0
НиццаЗавершен
ПАОК
1 - 1 1 1
БраннЗавершен
Лилль
4 - 0 4 0
Динамо ЗагребЗавершен
Гоу Эхед Иглс
0 - 3 0 3
Штутгарт2 тайм
Рейнджерс
1 - 0 1 0
Брага2 тайм
Панатинаикос
1 - 1 1 1
Штурм2 тайм
Маккаби Тель-Авив
0 - 5 0 5
Лион2 тайм
Ноттингем Форест
3 - 0 3 0
Мальмё2 тайм
Генк
2 - 1 2 1
Базель2 тайм
Бетис
2 - 1 2 1
Утрехт2 тайм
Болонья
3 - 1 3 1
Ред Булл Зальцбург2 тайм
Црвена Звезда
1 - 0 1 0
ФКСБ2 тайм

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
3 - 1 3 1
ЛинкольнЗавершен
АЗ Алкмар
2 - 0 2 0
ШелбурнЗавершен
Ракув
4 - 1 4 1
РапидЗавершен
Зриньски
2 - 1 2 1
ХеккенЗавершен
Слован
2 - 1 2 1
Райо ВальеканоЗавершен
Лех
2 - 0 2 0
ЛозаннаЗавершен
Университатя Крайова
1 - 0 1 0
МайнцЗавершен
Омония
2 - 0 2 0
Динамо КиевЗавершен
Сигма
2 - 1 2 1
ЦелеЗавершен
Ягеллония
1 - 0 1 0
КуПС2 тайм
Дрита
1 - 0 1 0
Шкендия2 тайм
Страсбург
1 - 1 1 1
Кристал Пэлас2 тайм
Шэмрок Роверс
0 - 1 0 1
Шахтер2 тайм
Легия
0 - 1 0 1
Спарта2 тайм
Абердин
1 - 1 1 1
Ноа2 тайм
Фиорентина
0 - 1 0 1
АЕК Афины2 тайм
Риека
0 - 0 0 0
АЕК Ларнака2 тайм
Брейдаблик
1 - 2 1 2
Самсунспор2 тайм

"Не буду выставлять вторые составы". Адиев назвал цель "Крыльев Советов" в Кубке России

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев ответил на вопрос, какая у клуба цель в Кубке России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"На первом собрании заявил команде, что не будем относиться к турниру спустя рукава, не буду выставлять вторые составы. Мы хотим пройти как можно дальше. Весной будем стараться одолеть "Оренбург", - цитирует Адиева "Матч ТВ".

"Крылья Советов" встречались в гостях с "КАМАЗом" в рамках первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Игра проходила сегодня, 27 ноября, и завершилась победой самарской команды. Основное время победителя не выявило, в серии пенальти подопечные Магомеда Адиева выиграли со счетом 4:2.

Таким образом "Крылья Советов" сыграют во втором этапе 1/4 финала Пути регионов с "Оренбургом".

