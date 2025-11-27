- Хороший матч, можно занести в актив. Не хватило забитого мяча, чтобы перевести в серию пенальти. Ничего страшного, пойдем другим путем. Все живы, здоровы, выиграли, но не хватило. Могли забить больше, убойные моменты были. Нужно больше забивать. Соперник был удачливее, мы могли и в первом матче выиграть.
Сегодня, 27 ноября, в Москве состоялся ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между "Динамо" и "Зенитом". Встреча проходила на стадионе "ВТБ Арена" и завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 1:0. Единственный мяч на свой счет записал крайний нападающий Андрей Мостовой, забивший с пенальти.
По итогам двухматчевого противостояния сине-бело-голубые уступили динамовцам и сыграют во втором этапе 1/4 финала Пути регионов против калининградской "Балтики".
Источник: "Матч ТВ"
"Ничего страшного, пойдем другим путем". Семак - о поражении от "Динамо" в Кубке России
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал вылет команды из Пути РПЛ в Путь регионов Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"