Алина Загитова показала, за какой футбольный клуб она болеет

Алина Загитова опубликовала фотографию в шапке с логотипом футбольного клуба "Динамо".
Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между "Динамо" и "Зенитом" завершился со счетом 1:0 в пользу петербургского клуба. Единственный гол в игре забил нападающий Андрей Мостовой, реализовав пенальти.
По сумме двух встреч московская команда одержала победу со счетом 3:2. "Динамо" сыграет со "Спартаком" в 1/2 финала Пути РПЛ.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила матч Кубка России между "Динамо" и "Зенитом".
Фото: социальные сети Алины Загитовой