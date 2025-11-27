Матчи Скрыть

Первая лига

Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Метц
22:45
РеннНе начат

Алина Загитова показала, за какой футбольный клуб она болеет

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила матч Кубка России между "Динамо" и "Зенитом".
Фото: социальные сети Алины Загитовой
Алина Загитова опубликовала фотографию в шапке с логотипом футбольного клуба "Динамо".

Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между "Динамо" и "Зенитом" завершился со счетом 1:0 в пользу петербургского клуба. Единственный гол в игре забил нападающий Андрей Мостовой, реализовав пенальти.

По сумме двух встреч московская команда одержала победу со счетом 3:2. "Динамо" сыграет со "Спартаком" в 1/2 финала Пути РПЛ.

