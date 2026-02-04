Матчи Скрыть

Экс-тренер "Спартака": Кариока оставил хороший след в истории клуба

Бывший тренер "Спартака" Геннадий Морозов высказался о Рафаэле Кариоке.
Фото: ФК "Спартак"
Специалист заявил, что Кариока является одним из самых заметных легионеров "Спартака".

"Кариока на самом деле оставил след в истории "Спартака", не зря о нём вспоминают.
Он неплохо выступал за клуб. Я помню его игру за команду. Не назову его легендой, потому что легенд у нас вообще мало, но Кариока оставил хороший след. Это один из самых заметных легионеров, которые были в "Спартаке", - сказал Морозов "Советскому спорту".

Рафаэль Кариока выступал в составе московского "Спартака" с января 2010 года по август 2015 года. Всего за московский клуб опорный полузащитник провел 139 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Ранее стало известно, что бразилец завершил профессиональную карьеру футболиста. Его последним клубом стал мексиканский "Тигрес".

