Милонов - об уходе Чалова в Турцию: ни один приличный человек играть там не будет

- Предатели никому не нужны. Очень часто их переманивают не потому, что представляют какой-то интерес, а чтобы ослабить наш футбол. Эти игроки, как Чалов, уходят из России и сидят на скамейке запасных, в результате чего деградируют до третьесортных турецких помоек.
Те, кто уезжает и добивается успеха — исключение из правил. Такого уровня этот Чалов как футболист, что его уровень — Турция. Ни один приличный человек играть там не будет, - приводит слова Милонова "Советский Спорт".
Ранее в пресс-службе ПАОКа сообщили, что Федор Чалов на правах аренды переходит в турецкий "Кайсерисиор" и на данный момент уже находится в Турции. Сообщалось, что у турецкого клуба не будет права выкупа российского футболиста. На данный момент за этот клуб выступают футболисты с российским паспортом - Герман Онугха и Денис Макаров.
Федор Чалов выступает за греческий ПАОК с августа 2024 года - всего россиянин провел за клуб во всех турнирах 64 матча и записал на свой счет восемь забитых мячей и восемь голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего нападающего в 5,5 миллионов евро.