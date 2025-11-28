"Я думаю, что их рост не закончился и они точно ещё не достигли того статуса, когда явно переросли лигу, и им срочно надо уходить, пока не началась стагнация. Поэтому я бы не спешил их отправлять лишь бы куда. Нужно понимать, какая команда, чемпионат. Мы же видим пример того же Захаряна, у которого не всё в Испании складывается.", - сказал Шабаров "Чемпионат".
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне атакующий полузащитник сыграл за клуб 21 матч, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 23 миллиона евро.
Матвей Кисляк играет за основную команду ЦСКА с 2024 года. В текущем сезоне футболист провел за "армейцев" 25 игр, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт 20-летнего полузащитника рассчитан до конца июня 2029 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.
"Батраков и Кисляк еще не переросли РПЛ". Шабаров - об игроках
Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров ответил, стоит ли футболистам Алексею Батракову и Матвею Кисляку сейчас переходить в европейские клубы.
Фото: ФК "Локомотив"