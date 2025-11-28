Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
22:45
РеннНе начат

"Батраков и Кисляк еще не переросли РПЛ". Шабаров - об игроках

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров ответил, стоит ли футболистам Алексею Батракову и Матвею Кисляку сейчас переходить в европейские клубы.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я думаю, что их рост не закончился и они точно ещё не достигли того статуса, когда явно переросли лигу, и им срочно надо уходить, пока не началась стагнация. Поэтому я бы не спешил их отправлять лишь бы куда. Нужно понимать, какая команда, чемпионат. Мы же видим пример того же Захаряна, у которого не всё в Испании складывается.", - сказал Шабаров "Чемпионат".

Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне атакующий полузащитник сыграл за клуб 21 матч, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 23 миллиона евро.

Матвей Кисляк играет за основную команду ЦСКА с 2024 года. В текущем сезоне футболист провел за "армейцев" 25 игр, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт 20-летнего полузащитника рассчитан до конца июня 2029 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.

