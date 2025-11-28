Экс-игрок ЦСКА - о переходе в "Зенит": никогда не говори никогда

"Никогда не говори никогда, но мое сердце красно-синее. Два года в "Аль-Джазире", дальше - как Бог даст. Если возвращаться в Россию, то в ЦСКА. И только если там скажут твердое "нет" - тогда уже (рассмотрю) другие варианты. О трансфере в "Зенит" пока даже думать не хочу. ЦСКА - навсегда", - сказал Роша в интервью "СЭ".
Виллиан Роша являлся игроком московского ЦСКА с начала сентября 2022 года по август 2025 года. Всего за "армейцев" защитник провел 106 матчей, забил 7 голов и отдал 9 голевых передач. В составе ЦСКА бразильский футболист стал обладателем двух Кубков России и одного Суперкубка России.
На данный момент Роша является игроком "Аль-Джазиры" из Объединённых Арабских Эмиратов. Клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 14 очков в 8-ми матчах.