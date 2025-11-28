Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
22:45
РеннНе начат

Защитник "Балтики: с теплотой вспоминаю разгром "Спартака", хотелось бы повторить

Защитник "Балтики" Элдар Чивич прокомментировал предстоящий матч против "Спартака" в рамках 17-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
"Они здорово играют на каждой позиции, у них игроки хорошего качества, это будет тяжёлая игра. Но если мы будем действовать компактно, держаться вместе, как в каждом матче, думаю, мы справимся. Воспоминания (о матче первого круга) хорошие, потому что мы обыграли "Спартак" на их поле и при их болельщиках. Вспоминаю с теплотой. Хотелось бы повторить это ещё раз", - сказал Чивич в интервью Metaraitings.

Игра между "Балтикой" и "Спартаком" состоится в субботу, 29 ноября на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В первом круге РПЛ подопечные Андрея Талалаева обыграли красно-белых со счётом 3:0. Голы в составе калининградцев забили Владислав Саусь, Чинонсо Оффор, Николай Титков.

После 16 сыгранных туров чемпионата России "Балтика" располагается на пятой позиции в турнирной таблице с 29 набранными очками, а "Спартак" находится на шестой строчке, имея в своём активе 28 баллов.

