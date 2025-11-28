Защитник "Балтики: с теплотой вспоминаю разгром "Спартака", хотелось бы повторить

"Они здорово играют на каждой позиции, у них игроки хорошего качества, это будет тяжёлая игра. Но если мы будем действовать компактно, держаться вместе, как в каждом матче, думаю, мы справимся. Воспоминания (о матче первого круга) хорошие, потому что мы обыграли "Спартак" на их поле и при их болельщиках. Вспоминаю с теплотой. Хотелось бы повторить это ещё раз", - сказал Чивич в интервью Metaraitings.
Игра между "Балтикой" и "Спартаком" состоится в субботу, 29 ноября на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
В первом круге РПЛ подопечные Андрея Талалаева обыграли красно-белых со счётом 3:0. Голы в составе калининградцев забили Владислав Саусь, Чинонсо Оффор, Николай Титков.
После 16 сыгранных туров чемпионата России "Балтика" располагается на пятой позиции в турнирной таблице с 29 набранными очками, а "Спартак" находится на шестой строчке, имея в своём активе 28 баллов.