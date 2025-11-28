Гусев - о работе в "Динамо": как я могу себя оценить, если я в роли пожарника?

- Я имел ввиду исправление игровых моментов. Если команда на десятом месте, надо продолжать в том же духе? Если команда на десятом месте, убирают тренера и ставят другого - наверное, руководство даёт посыл, что надо ситуацию исправлять.
- Ваш посыл, что вам хочется попробовать с этим "Динамо", но с чистого листа?
- Конечно, хотелось бы. Тогда и можно будет оценить работу. Либо ты тренер, либо нет. Я и сам себя не могу оценить. Как я могу себя оценить, если я в роли пожарника?, - сказал Гусев в интервью "СЭ".
Ролан Гусев исполняет обязанности главного тренера московского "Динамо" после того, как Валерий Карпин 17 ноября заявил об уходе из команды и решении сосредоточиться на сборной. Под руководством Ролана Гусева бело-голубые провели две встречи. В чемпионате страны команда выиграла у махачкалинского "Динамо" (3:0), а в ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России проиграла "Зениту" (0:1), но по сумме двух встреч прошла дальше с общим счётом 3:2.
Следующую игру бело-голубые проведут на выезде против грозненского "Ахмата" в рамках 17-го тура РПЛ. Матч состоится в воскресенье, 30 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
На данный момент "Динамо" занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 20 набранными очками.
