Матчи

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
22:45
РеннНе начат

Бывший голкипер "Краснодара" и сборной России завершил карьеру

Бывший вратарь "Краснодара" и сборной России Станислав Крицюк объявил о завершении карьеры.
Фото: ФК "Тюмень"
"Я завершил карьеру ещё зимой. Отдыхать не хотелось бы. Хотелось бы поработать. В каком статусе - посмотрим. Но точно хочу остаться в спорте", - сказал Крицюк в интервью "РБ Спорт".

Последней командой Станислава Крицюка была "Тюмень", за которую он провёл шесть матчей. Голкипер покинул клуб в конце 2024 года.

Станислав Крицюк в составе "Краснодара" принял участие в 72 играх, 33 из которых сыграл "на ноль". В Португалии российский вратарь сыграл за "Жил Висенте", "Брагу", "Риу Аве", "Белененсеш". В составе "Зенита" становился чемпионом России в сезоне 2021/2022 года. За национальную команду России Станислав Крицюк сыграл две товарищеские игры против Литвы (3:0) и Катара (1:2).

