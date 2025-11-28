Бывший голкипер "Краснодара" и сборной России завершил карьеру

"Я завершил карьеру ещё зимой. Отдыхать не хотелось бы. Хотелось бы поработать. В каком статусе - посмотрим. Но точно хочу остаться в спорте", - сказал Крицюк в интервью "РБ Спорт".
Последней командой Станислава Крицюка была "Тюмень", за которую он провёл шесть матчей. Голкипер покинул клуб в конце 2024 года.
Станислав Крицюк в составе "Краснодара" принял участие в 72 играх, 33 из которых сыграл "на ноль". В Португалии российский вратарь сыграл за "Жил Висенте", "Брагу", "Риу Аве", "Белененсеш". В составе "Зенита" становился чемпионом России в сезоне 2021/2022 года. За национальную команду России Станислав Крицюк сыграл две товарищеские игры против Литвы (3:0) и Катара (1:2).
Бывший вратарь "Краснодара" и сборной России Станислав Крицюк объявил о завершении карьеры.
Фото: ФК "Тюмень"