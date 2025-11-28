Матчи Скрыть

Тренер российской молодежки: у нас есть ребята не хуже Кисляка и Батракова

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров поделился мнением о выступлениях полузащитников Матвея Кисляка и Алексея Батракова.
Фото: молодежная сборная России
"У нас есть ребята не хуже по качествам. Алексей с Матвеем имеют не только талант, но еще и определенное отношение, доверие в клубах. Их прогресс — совокупность этих факторов. Сегодня судьба так сложилась, что эти пацаны воспользовались своим шансом. Возможно, завтра он выпадет кому-то еще — и ты можешь этот шанс либо пропустить, либо ухватиться, как Кисляк с Батраковым", — сказал Шабаров в беседе с "Чемпионатом".

В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА 25 матчей, забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач. В активе Алексея Батракова — 21 игра, 14 голов и 4 ассиста за "Локомотив". Оба хавбека выступают за взрослую сборную России.

