Экс-игрок ЦСКА Тошич заявил о скором получении тренерской лицензии

Недавно Тошич ушел из медийного клуба "СКА-Ростов", цвета которого защищал с января по ноябрь 2025 года. За ЦСКА серб выступал с 2010 по 2017 год.
"Заканчиваю обучение на тренера, поэтому нужно думать о будущем в другом направлении. На следующей неделе я получу тренерскую лицензию категории А. Буду искать варианты работы, где могу быть полезен в другом формате, не как игрок", — сказал Тошич в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Зоран Тошич провел за ЦСКА 241 матч, забил 47 мячей и отдал 41 результативную передачу, выиграв с командой три чемпионских титула, два Кубка и три Суперкубка России.
Фото: ПФК ЦСКА