Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
22:45
РеннНе начат

Экс-игрок ЦСКА Тошич заявил о скором получении тренерской лицензии

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич заявил, что намерен развиваться в тренерской деятельности.
Фото: ПФК ЦСКА
Недавно Тошич ушел из медийного клуба "СКА-Ростов", цвета которого защищал с января по ноябрь 2025 года. За ЦСКА серб выступал с 2010 по 2017 год.

"Заканчиваю обучение на тренера, поэтому нужно думать о будущем в другом направлении. На следующей неделе я получу тренерскую лицензию категории А. Буду искать варианты работы, где могу быть полезен в другом формате, не как игрок", — сказал Тошич в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Зоран Тошич провел за ЦСКА 241 матч, забил 47 мячей и отдал 41 результативную передачу, выиграв с командой три чемпионских титула, два Кубка и три Суперкубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится