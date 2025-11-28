Матчи Скрыть

Газзаев назвал двух игроков сборной России, которые станут звездами европейского уровня

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, кто может стать звездой европейского уровня.
Фото: ПФК ЦСКА
- Сейчас появляются талантливые игроки, они будущее национальной сборной. Лучший — Глебов. Скорость и техника — самые главные качества, которыми должен обладать игрок. И, конечно, Кисляк. Они станут звездами европейского уровня, если ничего не случится.

20-летний Кирилл Глебов, играющий на позиции крайнего нападающего, провел за ЦСКА в этом сезоне 21 матч, забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.

20-летний полузащитник Матвей Кисляк принял участие в 25 играх за "армейцев" во всех турнирах и записал на свой счет 5+5 по системе гол плюс пас.

Завтра, 29 ноября, ЦСКА встретится с "Оренбургом" в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Поединок пройдет на "ВЭБ Арене" в Москве и начнется в 16:30 по столичному времени.

Источник: "Чемпионат"

