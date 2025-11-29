"Ростов" — очень темповая команда. Она заставляет соперника в рваном темпе действовать на максимальных скоростях. "Ростов" неудобен стилистически "Локомотиву". Легкой прогулки у "железнодорожников" не будет", — приводит слова Григоряна "Матч ТВ".
"Локомотив" сыграет на выезде с "Ростовом" в воскресенье, 30 ноября. Начало встречи – в 16:30 по московскому времени. В первом круге чемпионата России команды сыграли вничью. Матч 6-го тура РПЛ завершился со счетом 3:3.
После 16-ти туров чемпионата России "Локомотив" набрал 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице. "Ростов" довел количество набранных очков до 18-ти и идет на десятой строчке.
Григорян – о матче "Ростова" с "Локо": легкой прогулки у "железнодорожников" не будет
Российский тренер Александра Григорян поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ "Ростова" с "Локомотивом".
Фото: РИА Новости