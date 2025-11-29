Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Акрон
14:00
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

Сокол
13:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
14:00
УфаНе начат
Волга Ул
14:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
ЛидсНе начат
Сандерленд
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Мальорка
16:00
ОсасунаНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
17:00
УдинезеНе начат
Дженоа
17:00
ВеронаНе начат
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
КельнНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

Григорян – о матче "Ростова" с "Локо": легкой прогулки у "железнодорожников" не будет

Российский тренер Александра Григорян поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ "Ростова" с "Локомотивом".
Фото: РИА Новости
"Ростов" — очень темповая команда. Она заставляет соперника в рваном темпе действовать на максимальных скоростях. "Ростов" неудобен стилистически "Локомотиву". Легкой прогулки у "железнодорожников" не будет", — приводит слова Григоряна "Матч ТВ".

"Локомотив" сыграет на выезде с "Ростовом" в воскресенье, 30 ноября. Начало встречи – в 16:30 по московскому времени. В первом круге чемпионата России команды сыграли вничью. Матч 6-го тура РПЛ завершился со счетом 3:3.

После 16-ти туров чемпионата России "Локомотив" набрал 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице. "Ростов" довел количество набранных очков до 18-ти и идет на десятой строчке.

