Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
14:00
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
14:00
УфаНе начат
Волга Ул
14:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
ЛидсНе начат
Сандерленд
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ОсасунаНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
17:00
УдинезеНе начат
Дженоа
17:00
ВеронаНе начат
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
КельнНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

Гришин сделал прогноз на матч "Балтика" – "Спартак": результат ближе к ничейному

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура РПЛ между "Балтикой" и "Спартаком".
Фото: РИА Новости
"Результат будет ближе к ничейному. "Балтика" играет дома, а там и стены помогают. "Спартак" набрал форму. Они при Станковиче выиграли четыре игры подряд, а при Романове команда вздохнула и играет на подъёме. "Балтика" сильна индивидуальными действиями, не проигрывает борьбу. Интересно посмотреть, как "Спартак" будет взламывать их оборону", — приводит слова Гришина "Матч ТВ".

"Балтика" на своем поле встретится со "Спартаком" в субботу, 29 ноября. Матч 17-го тура чемпионата России начнется в 19:30 по московскому времени. В предыдущей встрече команд в РПЛ калининградцы одержали победу со счетом 3:0.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги "Спартак" занимает шестое место, набрав 28 очков после 16-ти туров. "Балтика" идет пятой, имея преимущество над красно-белыми в одно очко.

