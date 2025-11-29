Гришин сделал прогноз на матч "Балтика" – "Спартак": результат ближе к ничейному

"Результат будет ближе к ничейному. "Балтика" играет дома, а там и стены помогают. "Спартак" набрал форму. Они при Станковиче выиграли четыре игры подряд, а при Романове команда вздохнула и играет на подъёме. "Балтика" сильна индивидуальными действиями, не проигрывает борьбу. Интересно посмотреть, как "Спартак" будет взламывать их оборону", — приводит слова Гришина "Матч ТВ".
"Балтика" на своем поле встретится со "Спартаком" в субботу, 29 ноября. Матч 17-го тура чемпионата России начнется в 19:30 по московскому времени. В предыдущей встрече команд в РПЛ калининградцы одержали победу со счетом 3:0.
В турнирной таблице Российской Премьер-лиги "Спартак" занимает шестое место, набрав 28 очков после 16-ти туров. "Балтика" идет пятой, имея преимущество над красно-белыми в одно очко.