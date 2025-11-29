Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
14:00
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
14:00
УфаНе начат
Волга Ул
14:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
ЛидсНе начат
Сандерленд
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ОсасунаНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
17:00
УдинезеНе начат
Дженоа
17:00
ВеронаНе начат
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
КельнНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

ЦСКА — "Оренбург": где и когда смотреть матч 17-го тура РПЛ

ЦСКА — "Оренбург": на каком телеканале и во сколько смотреть матч 17-го тура чемпионата России.
Фото: РИА Новости
Сегодня, 29 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА на своем поле примет "Оренбург". Встреча состоится на "ВЭБ Арене" в Москве. Главным арбитром назначен Иван Абросимов. Начало матча – в 16:30 по московскому времени. Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале "Матч Премьер". Интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию игры.

В первом круге РПЛ команды сыграли вничью со счетом 0:0. После 16-ти прошедших туров Российской Премьер-Лиги московская команда довела количество набранных очков до 33 и на данный момент занимает второе место. "Оренбург" с 12 очками идет на 14-й строчке. В следующий раз ЦСКА сыграет с "Краснодаром" 7 декабря. "Оренбург" встретится с "Ахматом" 5 декабря.

