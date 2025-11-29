ЦСКА — "Оренбург": где и когда смотреть матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 29 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА на своем поле примет "Оренбург". Встреча состоится на "ВЭБ Арене" в Москве. Главным арбитром назначен Иван Абросимов. Начало матча – в 16:30 по московскому времени. Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале "Матч Премьер". Интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию игры.
В первом круге РПЛ команды сыграли вничью со счетом 0:0. После 16-ти прошедших туров Российской Премьер-Лиги московская команда довела количество набранных очков до 33 и на данный момент занимает второе место. "Оренбург" с 12 очками идет на 14-й строчке. В следующий раз ЦСКА сыграет с "Краснодаром" 7 декабря. "Оренбург" встретится с "Ахматом" 5 декабря.