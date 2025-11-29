Матчи Скрыть

Гусев: у нас сохранились хорошие отношения с Карпиным

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Ролан Гусев ответил, общается ли с Валерием Карпиным после его отставки.
Фото: РИА Новости
"Он поздравлял нас после победы над Махачкалой. У нас сохранились хорошие отношения. Такая тренерская доля — то, что работает в одной команде, в другой не работает. Валерий Георгиевич делал все возможное, но не пошло", – приводит слова Гусева "РБ Спорт".

Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо" 17 ноября, проработав на должности главного тренера с лета 2025 года. На данный момент специалист возглавляет сборную России. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды был назначен Ролан Гусев. Вместе с ним бело-голубые разгромили махачкалинское "Динамо" в 16-м туре РПЛ (3:0) и проиграли "Зениту" в 1/4 финала Кубка России. Тем не менее, московская команда продолжит выступление в Пути РПЛ.

В 17-м туре чемпионата России "Динамо" отправится в гости к "Ахмату". Встреча состоится 30 ноября.

