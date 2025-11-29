"Конечно, хотел бы. Хочется самому себя оценить как тренера. Но одно дело, когда ты самостоятельно команду готовишь к сезону, а другое — когда исправляешь ситуацию. Когда есть время готовиться на сборах, тебе могут дать оценку", – приводит слова Гусева "РБ Спорт".
Ролан Гусев работает в тренерском штабе "Динамо" с лета 2023 года. На данный момент он выполняет обязанности главного тренера в связи с отставкой Валерия Карпина, который объявил о своем решении 17 ноября. Ранее Гусев уже занимал аналогичную должность после того, как в мае 2025 года команду покинул Марцел Личка.
Под руководством Гусева бело-голубые одержали победу на махачкалинским "Динамо" в матче 16-го тура РПЛ (3:0). 27 ноября московская команда уступила "Зениту" со счетом 0:1 в ответной четвертьфинальной игре Кубка России. Однако по итогам двух встреч "Динамо" вышло в полуфинал Пути РПЛ.
Гусев ответил, хочет ли он быть главным тренером "Динамо"
Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Ролан Гусев ответил, хочет ли он занимать эту должность на постоянной основе.
Фото: ФК "Динамо"