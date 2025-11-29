Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 2 0 2
Нижний НовгородПерерыв
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 2 0 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
Уфа1 тайм
Волга Ул
0 - 0 0 0
Урал1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Сити
18:00
ЛидсНе начат
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
Сандерленд
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ОсасунаНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
17:00
УдинезеНе начат
Дженоа
17:00
ВеронаНе начат
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
КельнНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

Гусев ответил, хочет ли он быть главным тренером "Динамо"

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Ролан Гусев ответил, хочет ли он занимать эту должность на постоянной основе.
Фото: ФК "Динамо"
"Конечно, хотел бы. Хочется самому себя оценить как тренера. Но одно дело, когда ты самостоятельно команду готовишь к сезону, а другое — когда исправляешь ситуацию. Когда есть время готовиться на сборах, тебе могут дать оценку", – приводит слова Гусева "РБ Спорт".

Ролан Гусев работает в тренерском штабе "Динамо" с лета 2023 года. На данный момент он выполняет обязанности главного тренера в связи с отставкой Валерия Карпина, который объявил о своем решении 17 ноября. Ранее Гусев уже занимал аналогичную должность после того, как в мае 2025 года команду покинул Марцел Личка.

Под руководством Гусева бело-голубые одержали победу на махачкалинским "Динамо" в матче 16-го тура РПЛ (3:0). 27 ноября московская команда уступила "Зениту" со счетом 0:1 в ответной четвертьфинальной игре Кубка России. Однако по итогам двух встреч "Динамо" вышло в полуфинал Пути РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится