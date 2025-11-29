"Не уверен, что Гусев станет главным тренером "Динамо". Всё зависит от руководства, которого в "Динамо" традиционно много. На их месте я бы доверился Ролану Гусеву до конца сезона, дав подготовить команду к следующему этапу РПЛ. Надо дать шанс Гусеву", - сказал Наумов "Чемпионату".
Напомним, 17 ноября пресс-служба московского "Динамо" объявила об отставке Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен бывший ассистент российского специалиста Ролан Гусев.
На данный момент "Динамо" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков в 16-ти матчах. Следующая игра клуба состоится завтра, 30 ноября, против грозненского "Ахмата" в рамках РПЛ.
Наумов - о "Динамо": на месте руководства я бы доверился Гусеву
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал работу исполняющего обязанности главного тренера "Динамо" Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"