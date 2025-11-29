Президент "Оренбурга" - о работе Ахметзянова в клубе: есть прогресс

"Пока какие-либо глобальные выводы можно будет делать чуть позже, но, на мой взгляд, сейчас команда показывает более целостную игру. Мы видим, что при Ахметзянове есть прогресс, и рассчитываем, что в будущем наши результаты станут лучше", - сказал Волженкин "РБ Спорту".
Ильдар Ахметзянов стал главным тренером "Оренбурга" в начале октября 2025 года. Под его руководством команда провела 8 матчей, одержала 1 победу, 2 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.
На данный момент "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в 16-ти матчах. Следующая игра команды состоится сегодня, 29 ноября, против ЦСКА в рамках РПЛ.
Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин прокомментировал работу главного тренера команды Ильдара Ахметзянова.
