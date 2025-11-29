Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 2 0 2
Нижний НовгородПерерыв
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 2 0 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
Уфа2 тайм
Волга Ул
0 - 0 0 0
Урал2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
ЛидсНе начат
Сандерленд
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ОсасунаНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
17:00
УдинезеНе начат
Дженоа
17:00
ВеронаНе начат
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
КельнНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

Президент "Оренбурга" - о работе Ахметзянова в клубе: есть прогресс

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин прокомментировал работу главного тренера команды Ильдара Ахметзянова.
Фото: ФК "КАМАЗ"
"Пока какие-либо глобальные выводы можно будет делать чуть позже, но, на мой взгляд, сейчас команда показывает более целостную игру. Мы видим, что при Ахметзянове есть прогресс, и рассчитываем, что в будущем наши результаты станут лучше", - сказал Волженкин "РБ Спорту".

Ильдар Ахметзянов стал главным тренером "Оренбурга" в начале октября 2025 года. Под его руководством команда провела 8 матчей, одержала 1 победу, 2 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.

На данный момент "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в 16-ти матчах. Следующая игра команды состоится сегодня, 29 ноября, против ЦСКА в рамках РПЛ.

